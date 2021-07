Was will Britney Spears (39) mit ihrem aktuellen Post sagen? Die Sängerin kämpft derzeit darum, sich von der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) zu befreien. Dafür sagte sie kürzlich vor Gericht aus – und machte sowohl ihm als auch weiteren Familienmitgliedern und ihrem ehemaligen Manager in einem langen Statement schwere Vorwürfe. Selbst von der Umsetzung ihres Kinderwunsches sei die Popprinzessin in den letzten Jahren beinahe gewaltsam abgehalten worden, hieß es darin unter anderem. Wenige Tage später scheint sie nun in einem neuen Post nochmals auf ihre bahnbrechende Aussage anzuspielen...

Die "Lucky"-Interpretin teilt jetzt einen Beitrag auf Instagram, der ihren Fans zu denken gibt. Sie posiert in einem roten Ne­g­li­gé und schreibt zu dem Bild: "Es wurde alles gesagt, es schließt sich der Kreis." Ob sie sich damit auf ihr über 20 Minuten langes Statement vor Gericht bezieht, in dem sie sich kürzlich nach Jahren endlich ganz frei zu ihrer Vormundschaft geäußert hatte?

Ihrem aktuellen Post fügt Britney noch eine kryptische Botschaft hinzu: "Zurück zu Rot!" Schon in früheren Beiträgen hatte sie immer wieder Bezug auf die Signalfarbe genommen und teilweise von einem "Projekt Rot" gesprochen – was es damit auf sich hat, ist ihren Fan allerdings nicht ganz klar: "Warte, was ist 'Projekt Rot'?", wundert sich deshalb nur einer von zahlreichen Usern.

Musikerin Britney Spears

Britney Spears im November 2020

Britney Spears, 2020

