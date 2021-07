Britney Spears (39) wird wieder vor Gericht erscheinen. Die Sängerin kämpft zurzeit gegen die inzwischen 13 Jahre andauernde Vormundschaft ihres Vaters an. Ein Richter hat zwar gerade erst die Entscheidung gefällt, dass die bisherige Vormundschaft bestehen bleibt, dennoch steht nun noch eine weitere Anhörung an. Im Juni hatte Britney zum ersten Mal selbst in dem Vormundschaftsprozess ausgesagt. Nun soll sie erneut an der Anhörung teilnehmen.

Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly. Demnach finde am 14. Juli ein weiterer virtueller Gerichtstermin statt. Dabei soll unter anderem entschieden werden, ob Britney sich selbst einen Anwalt suchen darf. Außerdem hatte Britneys Co-Vormund Jodi Montgomery beantragt, einen Betreuer sowie neue Security für die 39-Jährige einstellen zu dürfen. Laut der Quelle wird Britney bei der Anhörung zwar dabei sein, selbst aussagen wird sie dieses Mal aber offenbar nicht.

Bei ihrer Aussage vor Gericht im vergangenen Monat hatte Britney die Vormundschaft als missbräuchlich beschrieben und ihrer Familie schwere Vorwürfe gemacht. "Ich will, dass diese Vormundschaft endet. Es ist mein größter Wunsch, mein Traum", hatte die "Toxic"-Interpretin ausgesagt.

Anzeige

Getty Images Popstar Britney Spears

Anzeige

Getty Images Britney Spears bei den Vanguard Awards

Anzeige

Getty Images Sängerin Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de