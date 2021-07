Nikkole Paulun ist überglücklich! Im Mai des vergangenen Jahres hat sich die ehemalige Teen Mom-Darstellerin mit ihrem Partner Kyle Ledda verlobt. Nur einen Monat später haben sie sich das Jawort gegeben – und auch die Babynews ließen nicht lange auf sich warten. Im Sommer 2020 gab Nikkole allerdings bekannt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Ein halbes Jahr später wurde sie jedoch erneut schwanger. Nun hat ihr Sohn das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram postete die Reality-TV-Bekanntheit ein Foto, auf dem sie im Krankenhausbett liegt und ihr Baby in den Armen hält. In der Bildunterschrift verkündete sie stolz: "Nach 14 Stunden Arbeit konnten wir vergangene Nacht unser süßes Regenbogenbaby willkommen heißen." In einem weiteren Post verriet Nikkole, dass der Kleine auf den Namen Bodhi John hört und am 7. Juli um 20:19 Uhr geboren wurde. Zu diesem Zeitpunkt war er 3.033 Gramm schwer.

Bodhis Geburt verlief jedoch alles andere als reibungslos und musste sogar gezielt eingeleitet werden. "Ich hatte solche Schmerzen", erinnerte sich Nikkole. Aus diesem Grund habe sie ihrem Mann während der Wehen gesagt, dass sie nie wieder ein Baby bekommen wolle – doch das hat sich nach der Ankunft ihres Sohnes rasant geändert: "Wie reden schon über das Nächste." Bodhi ist Nikkoles drittes Kind. Aus vorherigen Beziehungen hat sie bereits einen Sohn namens Lyle Thomas (11) und eine Tochter namens Ellie Jade (6).

Anzeige

Instagram / nikkolemtv Nikkole Paulun, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / nikkolemtv Nikkole Pauluns Sohn Bodhi im Juli 2021

Anzeige

Instagram / nikkolemtv Nikkole Paulun, Ex-"Teen Mom"-Protagonisitin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de