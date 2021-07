Hier zeigte Cardi B (28), dass sie tanzen kann! Die Rapperin, die aktuell schon mit Baby Nummer zwei schwanger ist, feierte kürzlich den dritten Geburtstag ihrer Tochter Kulture (3). Zusammen mit ihrem Ehemann, dem Rapper Offset (29), lud die "Bodak Yellow"-Interpretin zu einer dekadenten Geburtstagsfeier für ihr Kleinkind ein – und schien dabei weder Kosten noch Mühen zu scheuen. Doch obwohl es eigentlich ein Kindergeburtstag war, ließ es sich Cardi nicht nehmen, auch ausgelassen mit ihrem Mann zu tanzen – und auf der Tanzfläche sogar zu twerken!

Kultures Geburtstag stand offenbar ganz unter dem Prinzessinnen-Motto, wie Cardis Instagram-Storys zeigten: Die Feierlichkeiten fanden in einer Art Partyzelt statt, das aussah wie ein Schloss und alle weiblichen Gäste trugen aufwendige Prinzessinnen-Kleider. Cardi, Offsett und Kulture selbst reisten zu der Location sogar in einer weißen Pferdekutsche an. Für die Kinder gab es vor Ort einen Streichelzoo, ein Bällebad und einen Indoor-Spielplatz. Auch eine Cinderella-Torte durfte selbstverständlich nicht fehlen.

Doch auch die Erwachsenen sollten wohl viel Spaß haben und so gab es auch einen DJ und eine Tanzfläche. Auf dieser tanzten die Eltern von Kulture sehr eng miteinander. Cardi, die ihren Prinzessinen-Rock in der Zwischenzeit abgelegt hatte, twerkte dabei ausgiebig in einem engen Minikleid. Ihre runde Babykugel und auch ihre Tochter schienen sie bei ihrem lasziven Tanz mit ihrem Ehemann überhaupt nicht zu stören: Cardi streckte Offset ihren kreisenden Allerwertesten jedenfalls besonders häufig entgegen.

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Kulture, 2021

Anzeige

Instagram / iamcardib Offset und Cardi B, 2021

Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihrer Tochter Kulture Kiari

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de