Die Zeit verfliegt für Cardi B (28) wohl ein bisschen zu schnell! Ende Juni gab die Rapperin bekannt, dass sie und ihr Ehemann Offset (29) zum zweiten Mal Eltern werden. Ihre Erstgeborene Kulture hatte am 10. Juli 2018 das Licht der Welt erblickt und ist mittlerweile schon ein richtig großes Mädchen. Nun feierte Kulture ihren bereits dritten Geburtstag und Mama Cardi platzte förmlich vor Stolz.

"Für immer mein kleines Baby, meine Krebskönigin", schrieb die "Girls Like You"-Interpretin an Kultures Geburtstag auf Instagram und spielte damit auf das Sternzeichen ihrer Tochter an. Zu diesen süßen Worten veröffentlichte Cardi ein altes Bild ihres Kindes. Auf der Aufnahme liegt Kulture grinsend in ihrem Babybett – damals war sie gerade einmal einen Monat alt.

Scheint ganz so, als würde Cardi sich wünschen, dass ihre Tochter wieder ein Säugling ist. Dabei braucht die schwangere Musikerin doch gar nicht so sehnsüchtig auf diese Zeit zurückblicken – immerhin wird sie schon in einigen Monaten ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen. Das Geschlecht ist bisher übrigens noch nicht bekannt.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus als Baby

Instagram / iamcardib Kulture Kiari, Tochter von Rapperin Cardi B

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset im Juni 2021

