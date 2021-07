Wurde bei Sex/Life also doch etwas geschummelt? Die neue Netflix-Eigenproduktion ist vor allem wegen einer Szene in aller Munde: Der Dusch-Sequenz in Folge drei, als Brads (Adam Demos, 35) unglaublich riesiger Penis zu sehen ist. Was nach diesem Anblick wohl jeder Zuschauer wissen wollte: Ist er wirklich echt? Ja – zumindest bestätigte das die Showrunnerin Stacy Rukeyser. Doch ein Filmfehler könnte ihre Beteuerung nun als Lüge entlarven.

Adleräugigen Fans fiel nämlich auf: In der inzwischen berüchtigten Duschszene fehlt auf Brads Hüfte jegliche Spur seines Bienen-Tattoos. Das hatte er sich Jahre früher für seine damalige Freundin Billie (Sarah Shahi) stechen lassen, als Ausdruck seiner Liebe. Doch das ist jetzt plötzlich verschwunden. Dabei beweist der Musikproduzent seiner Verflossenen in Folge vier, dass er das Tintenkunstwerk noch immer hat und es sich nicht entfernen ließ. Hatte Adam also doch ein Körperdouble für sein Riesen-Gemächt?

Nicht unbedingt. Denn nicht der Schauspieler selbst hat sich unter die Nadel gelegt, sondern seine Serienfigur – ein kleiner, aber hier sehr entscheidender Unterschied. Wahrscheinlich waren lediglich die Maske sowie der Script- und Continuity-Supervisor unaufmerksam gewesen und haben es an dem Drehtag versäumt, das Bienen-Tattoo aufzukleben. Es ist also durchaus trotzdem möglich, dass Adam tatsächlich der stolze Besitzer eines XXL-Penis ist.

Anzeige

COURTESY OF NETFLIX Billie (Sarah Shahi) und Brad (Adam Demos) in "Sex/Life"

Anzeige

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX Brad (Adam Demos) und Cooper (Mike Vogel) in "Sex/Life"

Anzeige

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX Brad (Adam Demos) in "Sex/Life"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de