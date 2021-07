Svenja und Steve haben sich vor fast vier Jahren in dem Kuppelformat Take Me Out kennen- und lieben gelernt. Glücklich wie am ersten Tag verkündete das Paar am Montag seinen Fans dann eine goldige Nachricht: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch nicht nur die werdenden Eltern freuen sich auf ihr Kind – auch Fans und ehemalige Show-Kollegen gratulierten Svenja und Steve zu ihrem Glück!

So unter anderem Linda Schulz, die 2018 bei "Take Me Out" einen kurzen Flirt mit Marco Cerullo (32) hatte. "Oh meine Güte. Herzlichen Glückwunsch, das freut mich so", schrieb sie total begeistert unter Svenjas Babyverkündung. Genau diese Resonanz freut die werdende Mutter sehr, wie sie Promiflash verrät: "Es gab wirklich einige Glückwünsche, die uns erreicht haben. Damit hätten wir niemals gerechnet! Ob vom 'Take Me Out'-Team selber – oder alte bzw. aktuelle Kandidaten."

Doch hat auch Moderator und "Take Me Out"-Liebesvermittler Ralf Schmitz (46) schon Glückwünsche bei den Eltern in spe hinterlassen? "Ralf hat sich tatsächlich noch nicht gemeldet. Ganz lustig war die Idee von jemandem, Ralf als Pate zu nehmen. Das wäre schon ulkig", erzählt Svenja belustigt.

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve

Instagram / mrs.tollpatschig Steven und Svenja, ehemalige "Take Me Out"-Kandidaten

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steven, Ex-"Take Me Out"-Kandidaten

