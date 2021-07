Endlich startet die zweite Staffel des RTL2-Erfolgsformats Kampf der Realitystars! Ab Mittwochabend um 20:15 Uhr kämpfen wieder 25 mehr oder weniger bekannte TV-Stars um den Titel Realitystar des Jahres und das Preisgeld von 50.000 Euro. Der Start-Cast besteht aus acht Teilnehmern – und jede weitere Woche kommen Leute dazu oder werden rausgeworfen. Vorab zeigt ein Pressebild schon die erste Entscheidungsnacht – wer wird die Insel kurz nach dem Einzug wieder verlassen müssen?

Achtung, Spoiler!

Die ersten acht Promis, die in die berüchtigte Sala einziehen, ergeben schon einmal eine sehr bunte Promi-Mischung: Reality-Champagner-Queen Claudia Obert (59), 90er-Jahre-Ikone Loona (46), Love Island-Schnuckel Tim Kühnel, Ex-TV-Single Walther Hoffmann (61), Bauer sucht Frau-Liebling Narumol, die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili, Promi-Sprössling Paul Elvers (20) und YouTuber Leon Machère (29). Wie sich die Truppe versteht, wird man dann während der Ausstrahlung erfahren. Für einen von ihnen wird das Spiel aber schon kurz nach dem Einzug wieder vorbei sein.

Wie es aussieht, dürfen Gina-Lisa Lohfink (34) und Frédéric von Anhalt (78) die erste Exit-Entscheidung treffen. Sie stoßen zu einem späteren Zeitpunkt in Folge eins dazu und sind bei der Entscheidungsnacht auch separat von den anderen gesetzt worden. Aber jetzt seid ihr gefragt. Stimmt am Ende des Artikels für die Person ab, die eurer Meinung nach am Ende der Auftaktepisode gehen muss.

