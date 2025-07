Tim Kühnel erinnert sich nicht an "Good Luck Guys"-Dreh

Seit diesem Donnerstag ist bekannt, welche Stars Teil der neuen Staffel von Good Luck Guys sind. Mit dabei ist neben Fabio Knez, Anna Iffländer und Co. auch Tim Kühnel. Doch der einstige Love Island-Teilnehmer weiß nicht mehr viel über die Survival-Show. "Ich kann mich an gar nichts erinnern", verriet er nun in seiner Instagram-Story. Der Grund dafür sei aber nicht, dass er das dort Erlebte verdrängt hätte: "Ich habe da gefühlt zwei Wochen nichts gegessen. In meinem Kopf sind einfach Erinnerungslücken. Das ist richtig krass."

Joyn muss sich also keine Sorgen darüber machen, dass Tim versehentlich Details ausplaudert. Der Realitystar selbst wird vielleicht nie erfahren, was genau am Strand von Thailand passiert ist, denn auch die Ausstrahlung will er nicht unbedingt schauen. "Ihr wisst ja, ich schaue meine eigenen Formate eigentlich nicht an. Ich muss mich nicht auch noch im Fernsehen sehen", erklärte er seinen Followern auf Social Media.

"Good Luck Guys" ist ein Abenteuerformat, in dem die zwölf Teilnehmer in sechs Zweierteams aufgeteilt werden und um 20.000 Euro kämpfen. In der dritten Staffel wird es mit der "Black Pearl" ein neues Element geben, das den Teilnehmern mehr Macht gibt, sie allerdings auch zur Zielscheibe ihrer Kontrahenten macht. Wie genau die Realitystars damit umgehen und welche Teams an den Start gehen, können die Zuschauer ab dem 31. Juli auf Joyn verfolgen.

Joyn / Marc Rehbeck Tim Kühnel, Teilnehmer von "Good Luck Guys"

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

Joyn/Marc Rehbeck Der "Good Luck Guys"-Cast von Staffel drei