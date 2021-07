Heute Abend ist es endlich so weit – Maxime Herbord (26) geht als neue Bachelorette auf die Suche nach ihrem Traummann. 20 liebeshungrige Single-Männer buhlen um das Herz der Influencerin. Doch was sagen eigentlich die Fans und ehemalige Teilnehmer der Kuppelshow – welche Boys können schon vor dem Staffelauftakt überzeugen? "Favorit ist, glaube ich, Dario rein vom Optischen her", gibt Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Hersing (25) gegenüber Promiflash eine erste Einschätzung. Des Weiteren spürt sie bei Kandidat Jonathan Steinig "Bad-Boy-Vibes" – genau so schätzt auch ihre Show-Kollegin Stephie Stark (26) den Webstar ein.

