Dieses Playmate ist ab sofort unter Haube: Doreen Seidel (35) hat den französischen Rennfahrer Romain Thievin geheiratet! Das Model arbeitete viele Jahre mit dem Hochglanzerotikmagazin Playboy zusammen – 2008 wurde sie sogar zum Häschen des Jahres gewählt. In Deutschland dürften sie viele aber auch durch ihren Teilnahmen an TV-Shows wie dem TV Total Turmspringen oder "Grip – Das Motormagazin" kennen. Die Blondine war in der Vergangenheit nämlich oft auch als Grid-Girl an Rennstrecken aktiv – und genau so hat Doreen auch ihren frisch angetrauten Ehemann Romain kennengelernt!

Die beiden haben sich vor wenigen Tagen in der Little Church of the West in Las Vegas das Jawort gegeben, wie Bild erfuhr. Romain lebt bereits seit zwölf Jahren in der Glücksspielhochburg und betreibt dort seinen eigenen Rennstall. Tatsächlich ist nach der "kleinen kitschigen Trauung" noch eine weitaus größere und luxuriösere Feier geplant, wie Doreen der Zeitung erklärte: "Die große Hochzeit kommt in drei Wochen. Da feiern wir fünf Tage lang auf meiner Lieblingsinsel St. Barth. Dann auch mit vielen meiner Playmate-Mädels und einem richtigen Hochzeitskleid."

Gefunkt hat es bei Doreen und dem fünffachen französischen Meister – wie sollte es anders sein – auf rauchendem Asphalt. "Wir haben uns auch auf der Rennstrecke in Vegas kennengelernt. Er hatte mich auf Instagram entdeckt und dann in meiner Story gesehen, dass ich zur Rennstrecke fahre. Er ist dann ins Auto gesprungen, eine Stunde in die Wüste gefahren, um mich zu treffen", verriet die 34-Jährige. Aus Frau Seidel wird nun Frau Thievin. Der 42-Jährige bringt außerdem Sohn Matis aus einer vorherigen Beziehung mit in die Ehe.

Instagram / doreenseidel Playmate Doreen Seidel in einem Ferrari

Instagram / doreenseidel Doreen und Romain nach ihrer Hochzeit in Las Vegas

Instagram / romainthievin Romain Thievin mit Sohn Matis und Partnerin Doreen Seidel an Weihnachten 2020

