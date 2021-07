Na, wer hätte das von Jan Kittmann gedacht? Seit vergangenem Oktober bringt der Schauspiel-Hottie reichlich frischen Wind bei GZSZ rein. Sein Charakter des Bauleiters Tobias Evers bandelte direkt mit Katrin Flemming (Ulrike Frank, 52) an – heiße Sexszenen inklusive. Zuletzt kam es zu einer gefährlichen Dreiecksbeziehung mit Tobias' verschollen geglaubter Frau Melanie Evers (Diana Staehly, 43), die für Letztere sogar tödlich endete. Bei dieser schauspielerischen Darbietung überrascht es, dass Jan privat ein offenes Buch ist, was seine Emotionen angeht.

Im "GZSZ-Podcast" auf AudioNow mit Ulrike erzählte der Berliner, dass er im Privaten gar nicht gut darin sei, seine Gefühle zu verbergen. "Es kommt natürlich auf die Größe der Emotion an. Aber wenn mich etwas wirklich bewegt, dann sieht man mir das auch an", schilderte er. Notlügen seien für ihn demnach eine ziemliche Herausforderung. Und auch Schwarzfahren kommt für Jan deshalb nicht infrage. "Wenn ein Schaffner an mir vorbeikommt, würde ich mir schon freiwillig die Handschellen anlegen lassen. [...] Man würde es mir ansehen, sobald ich in die Bahn einsteige", scherzte der 38-Jährige.

Da hat Jan definitiv etwas mit Ulrike gemeinsam. Denn der 52-Jährigen geht es ganz ähnlich wie ihrem Kollegen. "Ich glaube, man kriegt bei mir auch sehr schnell mit, wenn mich etwas bewegt. Was das jetzt genau für Gefühle sind und warum, das lässt sich vielleicht nicht immer so genau sagen, aber ich kann auch schlecht lügen", verriet sie und fügte lachend hinzu: "Das finde ich aber auch gut so."

TVNOW / Rolf Baumgartner GZSZ-Szene mit Melanie (Diana Staehly) und Tobias (Jan Kittmann)

Instagram / jankittmann Jan Kittmann im Mai 2019

Getty Images Ulrike Frank auf der Fashion Week in Berlin im Januar 2020

