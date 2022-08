Glücksspielsüchtig bei GZSZ: So ist es für Jan Kittmann

Jan Kittmann stellt sich bei GZSZ einer schauspielerischen Herausforderung. Seit seiner Trennung von Katrin Flemming (Ulrike Frank, 53) sucht sein Seriencharakter Tobias Evers Trost im Glücksspiel. Was anfangs nur zur Ablenkung vom Herzschmerz diente, entwickelte sich in den vergangenen Wochen zur Sucht. Und diese ist für den Bauleiter nicht neu – bereits in der Vergangenheit litt Tobias unter der Abhängigkeit. Nun verriet Schauspieler Jan, wie er sich auf die Verwandlung seiner Figur vorbereitet hat und wie es für ihn ist, einen Suchtbetroffenen zu spielen.

"Zunächst habe ich mich sehr gefreut, dass ich diese tolle spielerische Herausforderung gestellt bekomme, hatte jedoch auch großen Respekt davor", gestand der 39-Jährige im Interview mit RTL. Mithilfe von Artikeln und Dokumentationen habe der Serienstar versucht, sich auf seine Rolle vorzubereiten. "Außerdem hatte ich das Glück, dass mir einige Betroffene in verschiedenen Gesprächen einen Einblick verschafft haben. Und dann habe ich mich mit viel Respekt auf die Reise begeben, die Tobias wie eine Achterbahn durchschüttelt", erzählte er weiter.

Durch die Thematisierung des sensiblen Themas in der Daily erhofft sich der Schauspieler, Betroffenen helfen zu können. Für seine Serienfigur hingegen scheint in den kommenden Wochen ein Ausweg aus der Abhängigkeit noch nicht in Sicht zu sein. "Plötzlich befindet er sich in der krankheitstypischen Gefühlsachterbahn und einem unaufhaltbaren Abwärtsstrudel, in dem er alle Menschen, die ihm wichtig sind, von sich stößt", verriet Jan.

