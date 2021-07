Ups – diese Schuhe sortiert Niko Cenk Bilic (30) wohl demnächst aus! Bei Die Bachelorette ist heute Abend endlich das große Kennenlernen angesagt: Maxime Herbord (26) begrüßt ihre Jungs in der Villa auf der griechischen Insel Kefalonia. Beim Gang über den Red Carpet, der sie zu der Beauty führt, legen sich die Rosenanwärter in der Regel mächtig ins Zeug und brezeln sich so richtig auf. Eine Sache hat Kandidat Niko aber offenbar nicht richtig durchdacht: Den hohen Geräuschpegel seiner Schuhe – die quietschten nämlich total und sorgten für Lacher im Netz.

Der Weg von der Limousine bis hin zu der Influencerin dürfte dem 30-Jährigen endlos lange vorgekommen sein – immerhin wurde er bei jedem Schritt von einem ultralauten Quietschen begleitet. Auch der Brünetten schien das Geräusch nicht entgangen zu sein: Zumindest ließ ihr leicht verwirrter Blick das vermuten. Auf Twitter amüsiert der Quietsch-Fail die Zuschauer aber im höchsten Maße. "Props an den Prakti im Schnitt, der für die Quietschschuhe geistesgegenwärtig die Musik ausgedreht hat", witzelte ein User darüber, dass das Geräusch nicht durch Musik übertönt wurde und so erst zu hören war. "Wenn zum Glück alle denken, dass das Geräusch die Schuhe waren", kommentierte ein anderer Fan außerdem belustigt.

Tatsächlich nahmen die Netz-User die Outfits der Männer ganz genau unter die Lupe und waren teilweise eher weniger begeistert. "Was macht der Barkeeper von First Dates - Ein Tisch für zwei bei der Bachelorette?", fragte sich jemand aufgrund Leon Knudsens (33) Hosenträger-Style. Auch Maxime selbst bekam gleich zu Beginn ihr Fett weg. "Für dieses Outfit mussten gleich mehrere Krümelmonster ihr Leben lassen", twitterte jemand über den Look aus der Vorstellungssequenz.

