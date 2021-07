Nach zwei Schwangerschaften hat der Body von Anne Wünsche (29) einige Problemzonen – wie sie selbst findet. Die Schauspielerin hat zum Beispiel am Bauch, an den Brüsten und den Oberschenkeln Dehnungsstreifen. Ihren Freund Karim scheinen die Körpererscheinungen aber nicht im Geringsten zu stören. "Karim nennt mich immer liebevoll ‘Silberfischchen’, denn in der Sonne… jetzt gerade aktuell sind sie von oben betrachtet, so leicht rötlich, bläulich. Wenn ich in der Sonne liege, dann schimmern sie tatsächlich silber, weil es halt einfach gerissene Haut ist, die schimmert so ein bisschen", erzählte die Beauty in ihrem neuen YouTube-Video.

