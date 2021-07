Na, habt ihr mit solchen Tricks und Fakten gerechnet? Am Mittwochabend verteilte Maxime Herbord (26) die allerersten Schnittblumen in der neuen Staffel von Die Bachelorette. Beim ersten Beschnuppern überraschte die Beauty in einem atemberaubenden Glitzerkleid – doch für diese Nacht der Rosen hatte sie ein bisschen tricksen müssen: Weil es in den Abendstunden etwas kühl war, entschied sich Maxime für eine besondere Unterhose!

Das wird nun auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats verraten. "Was niemand gesehen hat: Maxime trug eine Sporthose unter ihrem Kleid. In kleinen Pausen konnte sie sich schnell zwei Kuscheljacken überwerfen und ein Heizpilz hat ebenfalls für Wärme gesorgt", heißt es in dem Statement. Die Jungs haben von alledem natürlich nichts mitbekommen.

Ap­ro­pos Jungs: Wie lange mussten die Rosenanwärter überhaupt in den Autos verweilen, mit denen sie zur Location gefahren wurden? Auch diese Antwort finden Fans auf der Insta-Seite der Kuppelshow: "Die Fahrt der Männer zum roten Teppich hat ca. 15 bis 20 Minuten gedauert." Insgesamt habe das Prozedere – bis alle Bachelorette-Boys da waren – rund drei bis vier Stunden in Anspruch genommen.

