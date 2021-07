37 Jahre Schwesta Ewa! Die Rapperin feiert heute ihren ersten Geburtstag nach ihrem Gefängnisaufenthalt. Ewa kann schon jetzt auf ein sehr bewegtes Leben zurückschauen: Mit gerade einmal 16 Jahren geriet die gebürtige Polin ins Rotlichtmilieu und fing an, als Prostituierte zu arbeiten. 2012 gelang ihr dann schließlich der Start im Musikbusiness, als sie ihr erstes Mixtape veröffentlichte. Drei Alben später gehört sie nun zu den angesagtesten Rapperinnen Deutschlands. Im Promiflash-Interview verriet die Frankfurterin nun, wie sie ihren Ehrentag verbringt!

"Tatsächlich haben meine Freunde etwas ausgemacht und kommen vorbei", erklärte die "Realität"-Interpretin im Gespräch mit Promiflash. Aber so ganz scheint sich Ewa nicht darauf zu freuen. "Ich hab schon mehrfach versucht, abzusagen, weil ich finde, man sollte eher trauern, dass man älter wird. Mich interessiert das aber eigentlich gar nicht wirklich." In ihrem Leben scheint ihr Geburtstag also keine große Rolle zu spielen.

Ewa wartet dagegen lieber auf den Geburtstag ihrer Tochter Aaliyah. Scheint als wolle sie diesen Anlass dann nutzen, um ihre kleine Prinzessin ordentlich zu verwöhnen. Die kleine Maus wird im Januar 2022 bereits drei Jahre alt.

Anzeige

Wenzel, Georg Schwesta Ewa 2018 in Berlin

Anzeige

Getty Images Schwesta Ewa, Januar 2018

Anzeige

Instagram / schwestaewa Rapperin Schwesta Ewa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de