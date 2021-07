Schwesta Ewa (36) bereut einiges aus ihrer Vergangenheit! Die Rapperin wurde 2017 unter anderem wegen Körperverletzung und Steuerhinterziehung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Anfang 2020 musste die Musikerin ihre Haftstrafe antreten – nur ein Jahr, nachdem sie ihre Tochter Aaliyah zur Welt gebracht hatte. Bevor sie dann vor ihrer Freilassung in einer Mutter-Kind-Anstalt untergebracht wurde, musste die Beauty einige Monate ohne ihre Tochter aushalten. Darum plagen Ewa auch heute noch Schuldgefühle!

Im Rahmen der Doku "Schwesta Ewa - Rapperin. Häftling. Mutter." gibt die gebürtige Polin Einblicke in die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter während ihres Gefängnisaufenthalts: "Die ersten Tage waren sehr hart, aber die Gefühle waren natürlich sehr gemischt." Einerseits sei da die Trauer gewesen, dass sie ihre kleine Prinzessin so lange nicht habe treffen können – andererseits aber auch die Freude über das Wiedersehen. Schließlich sei es das Schönste auf der Welt, jeden Moment mit seiner Tochter zu verbringen. "Aber die Schuldgefühle haben einen immer begleitet und das tun sie auch bis heute", gibt Ewa zu.

"Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass meine Tochter wegen mir leiden musste. Alles andere ist mir egal", macht die 36-Jährige mehr als deutlich. Anderweitig habe Ewa in ihrem Leben nämlich so viele Fehler gemacht, dass sie gar nicht wisse, wo sie anfangen sollte.

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa mit Tochter Aaliyah, August 2020

Instagram / schwestaewa Rapperin Schwesta Ewa und ihre Tochter Aaliyah

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa, Rapperin

