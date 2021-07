Evanthia Benetatou (29) meldet sich mit einem Update zu ihrem After-Baby-Body! Am 26. Juni brachte die einstige Der Bachelor-Kandidatin ihr erstes Kind zur Welt. Seither ist ihr Söhnchen George Angelos der ganze Stolz der Reality-TV-Bekanntheit. Schon in der Schwangerschaft versorgte die Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin ihre Follower mit regelmäßigen Infos zu ihrem Gewicht. In der 33. Schwangerschaftswoche hatte sie etwa zehn Kilo zugenommen. Drei Wochen nach der Geburt verriet Eva, wie viel sie inzwischen wiegt.

In ihrer Instagram-Story nimmt die Neu-Mama ihre Abonnenten sogar mit auf die Waage. Das Ergebnis: Sie zeigt 53,6 Kilogramm an. "Ich habe in den drei Wochen, seitdem der Kleine da ist, wieder zehn Kilo abgenommen", ordnete die Neu-Mama diese Zahl für ihre Fans ein. Dazu postete die Beauty eine Umfrage und wollte wissen, ob ihre Follower ein Foto von ihrem Bauch sehen wollen. Diese fiel bisher recht deutlich aus: Über 90 Prozent wollen sehen, wie das Gewicht an Evas Körper aussieht.

Während die Influencerin von sich selbst eine Menge im Netz preisgibt, weiß Eva noch nicht, wie sie dabei mit ihrem Sohn verfahren wird. Derzeit wolle sie ihn noch nicht in den sozialen Medien zeigen, das könnte sich in Zukunft aber ändern. "Wenn ich täglich mein Leben mit euch teile, dann gehört auch der Kleine dazu", erklärte die gebürtige Griechin ihren Instagram-Followern. Vermarkten wolle sie ihr Kind allerdings nicht.

