Evanthia Benetatou (29) befindet sich derzeit in der 33. Schwangerschaftswoche. Obwohl vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass die einstige Bachelor-Kandidatin und der Kindsvater Chris Broy von nun an getrennte Wege gehen, will sie sich ihre Freude auf ihr Baby nicht nehmen lassen. Stattdessen erfreut die Reality-TV-Bekanntheit ihre Fans mit weiteren Infos zu ihrer Schwangerschaft: Eva verriet nun sogar, wie viel Gewicht sie in den vergangenen Monaten zugelegt hat.

Via Instagram lud die werdende Mutter zu einer Fragerunde ein. Dabei wollten ihre Fans wissen, wie es inzwischen um das Gewicht der 29-Jährigen steht. "Ich habe in meiner Schwangerschaft etwa zehn Kilo zugenommen. Zwischenzeitlich auch mal ein bis zwei Kilo abgenommen", klärte Eva auf. Dass das nicht viel ist, sei der Brünetten bewusst. "Ich habe nicht großartig darauf geachtet und momentan erst recht nicht", beteuerte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Sie versuche derzeit, viele kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Trotz ihrer Trennung wollen sich Eva und Chris künftig gemeinsam um ihren Nachwuchs kümmern. "Ich wünsche mir Respekt und Anstand, denn das Baby ist jetzt das Wichtigste", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Ein Liebes-Comeback hält sie allerdings für unrealistisch, da mittlerweile das Vertrauen in den Vater ihres Kindes fehlt.

Eva Benetatou

Eva Benetatou

Chris Broy und Eva Benetatou

