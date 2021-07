Cardi B (28) ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen! Ob in ihren Musikvideos, auf Social Media oder bei Red-Carpet-Auftritten – die Rapperin fällt fast immer durch ihre knappen und sexy Outfits

auf. Jetzt gab es sogar geballte Sexyness im Doppelpack: Im Musikvideo zu ihrer gemeinsamen Single "Wild Side" geht sie fast nackt mit ihrer Kollegin Normani Kordei auf Kuschelkurs.

Auf ihrem Instagram-Account teilte Cardi jetzt ein Standbild aus dem besagten Clip – und der zeigt die beiden Sängerinnen eng umschlungen. Lediglich durchsichtige Unterwäsche tragen sie am Leib, die in dem veröffentlichten Video noch wegretuschiert wurde. Und bei diesem Anblick geht wohl bei so manchem Fan das Kopfkino los. "Kann ich bitte in der Mitte sein?" oder "Wow, dieses Video", kommentierten die User und hinterließen zahlreiche Flammen-Emojis.

Aber nicht nur die Fans sind begeistert, auch die Musikwelt sang eine wahre Lobeshymne auf das Feature. Lil Nas X schrieb beispielsweise auf Twitter: "Normani, das ist das beste Video, das ich in meinem Leben gesehen habe. Ich bin sooo inspiriert." Dieses Kompliment rührte die ehemalige Fifth Harmony-Sängerin wohl sehr. Sie reagierte direkt: "Du bist eine verdammte Ikone. Ich liebe dich so sehr. Was für ein Leben – danke".

Getty Images Cardi B, Rapperin

Getty Images Normani Kordei, Sängerin und Tänzerin

Getty Images Lil Nas X im Februar 2020

