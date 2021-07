Ashley Amegan verriet im Promiflash-Interview, was wirklich hinter ihrem freiwilligen Ausstieg kurz vor dem Germany's next Topmodel-Finale steckte. "Es ist ganz oft so, dass man etwas macht, das macht einem Spaß und irgendwann sagt man: 'Okay, es reicht mir, es macht mich doch nicht mehr so glücklich'", plauderte die Beauty auf dem got2b-Make-up-Launch-Event in Berlin aus. Die Entscheidung über ihren Exit machte die Jurastudentin daher vor allem für sich selbst, über die Folgen im Modelbusiness dachte sie zu diesem Zeitpunkt nicht nach. Wie es für Ashley beruflich nach GNTM weiterging, seht ihr im Video…

