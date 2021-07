Ashley Amegan spricht im Promiflash-Interview Klartext! Die Münchnerin hatte gute Chancen darauf, den diesjährigen Germany's next Topmodel-Titel abzugreifen. Denn gemeinsam mit Romina Palm (22), Soulin Omar, Dascha Carriero (21) und Alex Mariah hatte sie es ins Finale der Sendung geschafft. Doch kurz vor dem Showdown Ende Mai entschied Ashley sich überraschend dazu, ihre GNTM-Reise vorzeitig zu beenden. Mit Promiflash sprach die Beauty jetzt so offen wie nie über die Hintergründe.

"Es ist ganz oft so, dass man etwas macht, was einem Spaß macht und dann irgendwann sagt: 'Es reicht, es macht mich doch nicht so glücklich.' Und da bin ich die Erste, die sagt: 'Wenn dir etwas nicht mehr so gut gefällt, dann mach es nicht mehr.'" Und das sei bei GNTM der Fall gewesen, erklärte Ashley beim got2b-Make-up-Launch-Event. Die Entscheidung, nicht am Finale teilzunehmen, sei deshalb eine Entscheidung für sie selbst gewesen. "Ich habe nicht daran gedacht, ob das jetzt im Modelbusiness besser oder schlechter ankommen könnte", beteuerte die Jurastudentin.

Die Produktion und die GNTM-Modelagentur hätten ihre Entscheidung auch sofort akzeptiert. "Ich habe mit allen noch immer ein gutes Verhältnis", betonte sie. Auch wenn die Model-Castingshow für Ashley im Endeffekt nicht das Richtige war, missen möchte sie die Zeit dennoch nicht. "Ich habe mich für einen anderen Weg, einen etwas klassischeren Weg, entschieden und bin trotzdem superfroh, an GNTM teilgenommen zu haben. Es war eine tolle Erfahrung."

Instagram / ashley_amg Ashley Amegan, Model

Instagram / ashley_amg Ashley Amegan, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / ashley.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Ashley

