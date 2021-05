Das Finale der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel steht kurz bevor. Schon zum 16. Mal kürt Heidi Klum (47) am kommenden Donnerstag eine Siegerin. Angeblich fällt die Modelmama diese wichtige Entscheidung unmittelbar in der Liveshow. Ex-Finalistin Fata Hasanović (26) bietet Promiflash nun spannende Einblicke hinter die Kulissen. Sie hatte zu ihrer Zeit in der Show – im Jahr 2016 – genau im Gefühl, welche Kandidatin gewinnt und dafür gab es einige Indizien: Die Kameraeinstellungen und auch die Kleiderwahl deuteten auf Kim Hnizdo (25) als Gewinnerin hin. Und siehe da: Die Blondine holte damals tatsächlich den Titel.

