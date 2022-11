Krasser Regelbruch: Ashley nahm bei GNTM Handy mit zum Dreh!

Na, wenn das die Chefjurorin Heidi Klum (49) erfährt... Am Set der Castingshow Germany's next Topmodel gelten strenge Regeln: Die Kandidatinnen müssen unter anderem vor Beginn des Wettbewerbs ihre Handys abgeben und dürfen während der Dreharbeiten keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Jetzt offenbarte die ehemalige Teilnehmerin Ashley Amegan, dass sie während ihrer Staffel im Jahr 2021 gegen genau dieses strikte Verbot verstoßen hat: Ashley schmuggelte ein Handy mit zum Dreh!

Auf ihrem TikTok-Profil enthüllte Ashley bislang unbekannte Details zu ihrer GNTM-Teilnahme. "Was braucht man, wenn man ein Handy bei GNTM reinschmuggeln möchte? Man braucht natürlich ein Zweithandy. Das ist bei mir ein iPhone SE gewesen, das ist das alte Handy von meinem Freund", erklärte die Influencerin. Im Model-Loft habe sie das Smartphone dann in eine Socke gepackt und in ihrem Kulturbeutel im Badezimmer versteckt. Das sei nämlich der einzige Raum gewesen, in dem keine Kameras installiert waren.

Aber warum war es Ashley eigentlich so wichtig, ein Handy am Set dabeizuhaben? "Ich glaube, ich würde meinen Arm lieber mit einem Buttermesser absägen lassen [...], bevor ich ohne Handy irgendwohin gehe, wo ich niemanden kenne, mit 24 anderen Mädels zusammenwohne und keinen Kontakt zu meiner Familie und meinem Freund habe", betonte sie.

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Moonfall" in Hollywood, Januar 2022

Instagram / ashley.ablavi Ashley Amegan, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / ashley.ablavi Die ehemalige GNTM-Kandidatin Ashley Amegan im Oktober 2022

