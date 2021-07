Gustav Masurek (32) plaudert über seine kurze Bachelorette-Zeit! Auch er war Kandidat der diesjährigen Staffel der Kuppelshow. Jedoch musste der Paderborner bereits nach der ersten Nacht der Rosen seine Koffer packen und das Format verlassen. Die Protagonistin Maxime Herbord (26) konnte sich anscheinend keine Zukunft mit ihm vorstellen. Lag es vielleicht an Gustavs auffallender Persönlichkeit? Mit Promiflash sprach der ausgeschiedene Teilnehmer nun darüber!

Gustav ist direkt mit seiner ziemlich guten Laune und seinem überschwänglichen Lachen aufgefallen. Hat er sich damit vielleicht ins Aus geschossen? "Es kann schon sein, dass meine Art ein bisschen schräg rübergekommen ist bei Maxime. Aber so bin ich nun mal 24/7. Deswegen sage ich immer, dass man meinen Humor teilen muss", gab er ehrlich gegenüber Promiflash zu. Offenbar ist der 32-Jährige einfach er selbst gewesen und hat sich nicht verstellt.

Ist Gustav jetzt nach dem TV-Projekt intensiv auf der Suche nach der Frau, die ihn genau so nimmt, wie er ist? "Ich lasse erst mal alles auf mich zukommen und schaue, was die Zukunft so zu bieten hat", meinte er im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Instagram / https://www.instagram.com/maximeee/ TV-Bekanntheit Maxime Herbord

Instagram / maximeee Maxime Herbord, Die Bachelorette 2021

TVNOW Gustav Masurek, Ex-Bachelorette-Kandidat 2021

