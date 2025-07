"Mein Glück": Anne Menden ist hin und weg von ihrem Gustav

Anne Menden (39) und Gustav Masurek (36) sind ein Paar, das offensichtlich auf Wolke sieben schwebt. Die Schauspielerin hat in einem Interview mit Bunte tiefe Einblicke in ihre Beziehung gegeben. "Er ist mein Glück und mein Frieden", schwärmt Anne. Für sie ist Gustav nicht nur ein feinfühliger und loyaler Partner, sondern auch jemand, der bereit ist, für seine Liebsten alles zu tun. Besonders verbindet die beiden ihre Tierliebe. Sie erzählte: "Wenn ich ihn nachts um drei anrufen würde, um ein geschundenes Kalb zu retten, würde er sich sofort auf den Weg machen."

Auch Gustav hat nur liebevolle Worte für seine Partnerin. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat gestand gegenüber der Zeitschrift, dass er bereits beim ersten Treffen hin und weg war. "Es hat sich sofort echt und wunderschön angefühlt", erinnert er sich. Trotz einer sechs Wochen langen Drehreise, die kurz nach ihrem Kennenlernen anstand, hielten sie täglich Kontakt. Das Wiedersehen nach dieser Zeit besiegelte ihre Beziehung – und seitdem sind sie unzertrennlich. Gemeinsam pendelt das Paar nun zwischen Potsdam und Paderborn und scheint dabei jede gemeinsame Minute zu genießen.

Im Oktober machten Anne und Gustav ihre Beziehung nach hartnäckigen Spekulationen auf einem Event in Berlin öffentlich. Danach ging es Schlag auf Schlag: Im März verkündete das Paar überraschend seine Verlobung. Im Studio der RTL-Sendung "Gala" kam die Schauspielerin ebenfalls gar nicht aus dem Schwärmen heraus. Sie verriet, was sie an ihrem Verlobten am meisten schätze: "Selbst wenn wir mal stinkig aufeinander sind oder eine Meinungsverschiedenheit haben, sobald es einem nicht gut geht, ist das absolut kein Thema mehr."

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek, Medienpersönlichkeiten

ActionPress / AEDT Gustav Masurek und Anne Menden, Oktober 2024