Anne Menden teilt zauberhafte Fotos von Verlobung mit Gustav

Anne Menden (39) und Gustav Masurek (35) wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Der Realitystar hat der GZSZ-Darstellerin die Frage aller Fragen gestellt und um ihre Hand angehalten. Bilder von dem romantischen Antrag im warmen Sonnenschein teilt die Schauspielerin nun auf Instagram und schreibt dazu: "Ich will nicht das Gleiche. Ich will dasselbe. Und du – du hast gefragt. Und ich – ich habe Ja gesagt."

Auf den Fotos sind Anne und Gustav jeweils in lässigen Outfits gekleidet. Während sie einen grauen oversized Blazer trägt, schwarze Radlershorts und weiße Sportschuhe, ist der Realitystar in ein lockeres weißes T-Shirt, helle Basecap und dunkle Jeanshorts gekleidet. Ein Foto zeigt ihn vor seiner Liebsten kniend – mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Während er Annes Hand hält, fasst sie sich mit ihrer anderen Hand ins Gesicht und erwidert das freudige Lächeln ihres Partners. Auf einem zweiten Foto ist zudem eine Detailaufnahme des Verlobungsrings zu sehen, der am Finger der Serienbekanntheit funkelt.

Anne und Gustav sorgten erstmals Ende September 2024 für Liebesspekulationen. Damals teilte die Medienpersönlichkeit ein Video, in dem sie und ihr heutiger Verlobter am Strand in Richtung Meer liefen. In der Aufnahme wirkten beide sichtlich vertraut und alberten miteinander herum. "Mein Frieden und mein Glück", betitelte Anne den Clip. Ein paar Wochen später bestätigte die 39-Jährige schließlich ganz beiläufig auf dem Vaunet-Event gegenüber RTL, dass sie und der Bachelorette-Teilnehmer ein Paar seien.

Anzeige Anzeige

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek, Medienpersönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Instagram / annemenden Gustav Masurek und Anne Menden, September 2024

Anzeige Anzeige