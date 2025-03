Das schätzt Anne Menden besonders an ihrem Verlobten Gustav

Es war ein emotionaler Moment im Studio der RTL-Sendung "Gala", als Schauspielerin Anne Menden (39) offen über ihren Partner Gustav Masurek (35) sprach. Die GZSZ-Darstellerin war zu Gast bei Moderatorin Annika Lau (46) und beantwortete Fragen zu ihrer Beziehung. Dabei wurde schnell klar: Anne ist überglücklich an der Seite des ehemaligen Bachelorette-Kandidaten. Obwohl es in jeder Beziehung auch mal Differenzen gebe, betonte die TV-Bekanntheit, dass gerade in solchen Momenten die gegenseitige Unterstützung unverändert wichtig sei: "Was ich an Gustav sehr schätze, selbst wenn wir mal stinkig aufeinander sind oder eine Meinungsverschiedenheit haben, sobald es einem nicht gut geht, ist das absolut kein Thema mehr."

Anne ließ in dem Interview keinen Zweifel an ihren aufrichtigen Gefühlen für ihren Auserwählten. Sichtlich gerührt sagte sie in Bezug auf ihre Liebe: "Am Ende sind wir einfach echt ein extrem gutes Team. Und Gustav hat mir auch echt viel Lebensqualität zurückgegeben." Kaum hatte sie diesen Satz ausgesprochen, kamen ihr die Tränen, und Annika eilte ihr mit einem Taschentuch zu Hilfe. Doch die Sängerin stellte schnell in diesem Kontext klar, dass es sich natürlich um Freudentränen handelt.

Einer der großen Höhepunkte der Sendung war jedoch, als Anne ganz nebenbei ihre Verlobung mit Gustav bestätigte: Sie hielt voller Stolz ihren funkelnden Verlobungsring in die Kamera. Dieser Schritt ist der nächste Meilenstein in ihrer Romanze. Schon seit 2021 sind Anne und Gustav offiziell ein Paar, nachdem erste Gerüchte über eine Beziehung durch ein Social-Media-Video die Runde gemacht hatten.

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek, Medienpersönlichkeiten

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek

