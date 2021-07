Im Mai überraschte Anne Wünsche (29) ihre Fans mit dieser Nachricht: Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist wieder mit ihrem Ex Karim zusammengekommen – und offenbar glücklicher denn je! Auch ihre beiden Töchter Juna und Miley, die aus vorherigen Beziehungen stammen, haben den Freund ihrer Mama gleich wieder ins Herz geschlossen. Doch wie viel Zeit verbringt Karim eigentlich mit Annes Töchtern?

"Wir machen viel als Familie, aber auch viel zu zweit – also alleine", verrät die Influencerin im Promiflash-Interview. "Meistens teile ich es aber nicht auf Social Media. Da er viel arbeitet und ich mit dem Laden und den Onlineshops viel zu tun habe, sehen wir uns meistens erst am Abend. Am Wochenende nehmen wir uns dann die Zeit für Ausflüge zu viert", erklärt Anne weiter.

Wie haben Miley und Juna eigentlich reagiert, als Anne Karim wieder in ihr Leben gelassen hat? "Beide sind happy damit und haben sich gefreut, als wir ihn zusammen das erste Mal wiedergesehen haben", offenbart die 29-Jährige. "Sie kannten ihn schon und somit war es für sie auch einfacher."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Kinder Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kinder Juna und Miley Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna Merten

