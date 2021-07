Wird Anne Wünsche (29) doch noch ein Baby bekommen? Seit Kurzem ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wieder mit ihrem Ex Karim zusammen. Im vergangenen Herbst hatte sich das Paar nach einem Jahr Beziehung getrennt, fand im Frühjahr aber wieder zueinander. Obwohl es mit dem Synchronsprecher aktuell sehr gut läuft, betonte Anne zuletzt, kein weiteres Kind zu wollen. Nun scheint sich die Einstellung der zweifachen Mutter in Bezug auf weiteren Nachwuchs geändert zu haben...

Auf YouTube sprach die Influencerin nun ganz offen über ihre körperlichen Veränderungen nach ihren beiden Schwangerschaften. In diesem Zuge verriet Anne auch, wie sie über ein Geschwisterchen für ihre Töchter Miley und Juna denkt. "Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ob ich noch ein drittes Kind bekommen möchte, muss ich ganz klar und deutlich sagen – jetzt zu diesem aktuellen Zeitpunkt: Ja, möchte ich", betonte sie.

Klingt ganz so, als wäre dies keine allzu feste Entscheidung. Eines steht jedoch fest. Sollte Anne ungewollt schwanger werden, würde sie das Baby behalten – das hatte sie Anfang Juni bereits in einer Instagram-Fragerunde erklärt: "Ich möchte jetzt wirklich keins. Aber wenn es so wäre, würde ich nicht abtreiben."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern im November 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

