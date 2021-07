Camila Cabello (24) fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut! Das scheint viele Fans zu freuen – denn erst zuletzt wurde die Sängerin zum Opfer von Bodyshaming: Als sie kürzlich an einem Strand mit ihrem Freund Shawn Mendes (22) gesehen wurde, behaupteten daraufhin viele User im Netz, Camila sei schwanger. Dies bestätigte sie indes jedoch nicht. Stattdessen sprach sie sich nun für mehr Akzeptanz und Body Positivity aus – und erklärte, dass sie ihr Bäuchlein so liebe, wie es ist!

In einem TikTok-Video wandte sich die "Havanna"-Interpretin an ihre Fans und erzählte, kurz vor der Aufnahme des Clips joggen gewesen zu sein. Dabei hätte sie einen Sport-BH und eine Leggings getragen – ihren Bauch jedoch nicht in der hohen Sporthose versteckt. Und obwohl Camila sich erst etwas unsicher bei diesem Outfit gewesen sei, betonte sie: "Dann habe ich mich daran erinnert, dass es echt out ist, mit seinem eigenen Körper auf Kriegsfuß zu stehen."

Sie ergänzte, dass sie sehr dankbar für ihren femininen Körper sei. "Wir sind nun mal echte Frauen – mit Kurven, Dehnungsstreifen, Cellulite und Fett", erklärte Camila ihren Followern ganz selbtbewusst. Scheint, als sei das Gesangstalent mit sich zufrieden – und diese Selbstliebe scheinen ihre Anhänger wiederum unwiderstehlich zu finden. Das Video wurde in kurzer Zeit bereits mehr als 3,1 Millionen Mal geliket.

