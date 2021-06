Heben Camila Cabello (24) und Shawn Mendes (22) ihre Liebe etwa auf die nächste Stufe? Rund zwei Jahre ist es jetzt schon her, dass die Musikerkollegen ihre anfangs heimliche Beziehung öffentlich gemacht haben. Seither machen die beiden Turteltauben auch kein Geheimnis mehr daraus: Sie sind total verliebt – und verrückt nacheinander! Reicht ihre Liebe vielleicht sogar schon für ein gemeinsames Kind aus? Brandneue Fotos erwecken jetzt den Eindruck, als könnte Camila schwanger sein!

Paparazzi lichteten das Paar am Mittwoch in Miami ab, wo die zwei sich einen sonnigen Strandtag gegönnt haben. Der Aufreger: Auf gleich mehreren Fotos hält Camila sich verdächtig den Bauch – erwarten sie und Shawn etwa ein Baby? Tatsächlich wirkt die Beauty auch etwas kurviger als sonst in ihrem hübschen, knappen Bikini. Natürlich kann es sich dabei aber auch nur um ein paar Wohlfühlkilos handeln...

Doch egal, ob Camila und Shawn in freudiger Erwartung sind oder nicht: So oder so wirken die zwei auf den Fotos überglücklich! Besonders süß sind die Bilder, auf denen das Paar zusammen im Wasser herumtollt und turtelt. Was denkt ihr: Könnte Camila schwanger sein? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

MEGA Camila Cabello am Strand von Miami

Anzeige

MEGA Camila Cabello am Strand von Miami, Juni 2021

Anzeige

MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes in Miami

MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes am Strand von Miami

MEGA Camila Cabello und Shawn Mendes am Strand von Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de