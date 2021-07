Am vergangenen Wochenende machten tragische Nachrichten die Runde. Mat George kam mit nur 26 Jahren bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ums Leben. Seit August 2020 unterhielt der US-Amerikaner an der Seite seiner guten Freundin Michaela Okland jede Woche Hunderttausende Zuhörer mit dem Podcast "She Rates Dogs" – ein Audioformat rund um das Thema Dating und Liebeskummer. Nach Mats Tod wird die letzte Folge nun womöglich niemals ausgestrahlt werden.

Wie gewöhnlich sollte eigentlich kommenden Dienstag eine neue Folge von "She Rates Dogs" veröffentlicht werden. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Podcasts verkündete seine Kollegin Michaela jetzt, dass diese auch schon aufgezeichnet sei. Die Veröffentlichung soll allerdings vorerst auf Eis gelegt werden. "Ich weiß, dass ich in den kommenden Jahren so froh sein werde, dass es so viele Aufnahmen von Mats Lachen gibt", schrieb die 24-Jährige weiter. Im Moment sei sie jedoch noch nicht in der Lage, sich zu all dem zu äußern oder in der Vergangenheitsform über ihn zu sprechen.

In ihrem Post rief Michaela außerdem dazu auf, Mat nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. "Diese Community hat ihn so glücklich gemacht. Eure Worte und eure Unterstützung haben ihn so glücklich gemacht", versicherte die Blondine.

Instagram / matchu_chutrain Mat George, Podcaster

Instagram / matchu_chutrain Mat George und seine Podcast-Kollegin Michaela Okland

Instagram / michaelaokland Michaela Okland im März 2021

