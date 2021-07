Das ist Jorginhos zuckersüße Lovestory! Der italienische Fußballstar hat es mit seiner Mannschaft bis ins Finale der Europameisterschaft geschafft – doch auch privat ist bei dem Mittelfeldspieler so einiges los. Nachdem er sich vor zwei Jahren von seiner Frau Natalia Leteri getrennt hatte, kam im vergangenen Jahr raus, dass er mit Jude Laws (48) Ex Catherine Harding zusammen ist, auch bekannt als Cat Cavelli. Doch nicht nur das: Jorginho hat mit der einstigen The Voice-Kandidatin ein Kind.

Wie Daily Mail berichtet, verkündete Catherine im März vergangenen Jahres ihre Schwangerschaft – doch erst später kam raus, dass es sich bei ihrem Partner und Babydaddy um den Torjäger handelt. "Ich habe viele Liebeslieder geschrieben, vor allem im vergangenen Jahr. Ich bin eine neue Beziehung eingegangen, und das hat mir auf jeden Fall viel Kreativität und Inspiration gegeben", hatte sie offenbart, bevor ihre Liebe zu dem Italiener bekannt wurde. Ihr erstes gemeinsames Kind – ein Sohn namens Jax – erblickte im vergangenen Sommer das Licht der Welt.

Sowohl für Jorginho als auch für Catherine ist es nicht der erste Nachwuchs. Aus seiner achtjährigen Beziehung mit Natalia hat der 29-Jährige eine Tochter und einen Sohn. Die Musikerin hingegen war vor einigen Jahren für kurze Zeit mit dem Schauspieler Jude Law zusammen – 2015 brachte sie dessen fünftes Kind Ada zur Welt.

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding, "The Voice"-Teilnehmerin

Getty Images Jude Law, Hollywoodstar

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding, Ex von Jude Law

