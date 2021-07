Britney Spears (39) sorgt zurzeit für eine Schlagzeile nach der anderen. Die Sängerin kämpft vor Gericht dafür, dass ihr Vater als ihr Vormund abgesetzt wird. Auch mit dem Rest ihrer Familie liegt die zweifache Mutter gerade öffentlich im Clinch. Während dieser schwierigen Zeit steht ihr ihr Freund Sam Asghari (27) immer zur Seite. Doch nun sorgte der Personal Trainer für einen kurzen Schreckmoment: Sam war in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Wie TMZ berichtet, geriet der 27-Jährige am Montag mit seinem Jeep in der Nähe von Britneys Zuhause im kalifornischen Thousand Oaks in einen kleinen Auffahrunfall. Wenig später bestätigte Sam die Nachricht in seiner Instagram-Story und stellte gleich klar, dass der Zusammenprall mit dem anderen Wagen alleine seine Schuld gewesen sei. Was genau passiert ist, behielt er allerdings für sich. Zum Glück ist bei dem Unfall aber offenbar niemand verletzt worden.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, dafür hat Sam allerdings eine ganz eigene Erklärung. Sein Jeep sei nämlich erst wenige Tage alt und er habe ein besonderes Ritual vergessen, bevor er mit dem neuen Wagen losgefahren ist. Angeblich bringt es nämlich Glück, wenn man mit einem neuen Auto rückwärts über ein rohes Ei fährt – was Sam aber direkt nachholte und in seiner Story zeigte.

Instagram / samasghari Sam Asghari, Model

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

Getty Images Sam Asghari im Juli 2018 in Los Angeles

