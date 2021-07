Große News für die Fans von Big Time Rush! In der gleichnamigen Teenieserie wurden die vier Jungs bekannt. Im TV spielten Kendall Schmidt (30), James Maslow (31), Logan Henderson (31) und Carlos Pena (31) eine Boyband, die auf dem Weg zum Ruhm viele lustige und auch emotionale Situationen bewältigen musste. Ihre Musik war jedoch so beliebt, dass die Hotties auch im echten Leben auf Tour gingen und die Hallen füllten – bis sich die Gruppe 2014 dann leider auflöste. Doch jetzt sind sie zurück: Big Time Rush feiert tatsächlich ihr Comeback!

Das verkündete die Band nun auf ihrem offiziellen Instagram-Account: "Es ist eine Weile her, aber wir freuen uns so sehr, euch wiederzusehen. Lasst uns die verlorene Zeit nachholen!", heißt es unter dem Posting. Offenbar sind bisher nur zwei große Shows in den USA geplant. Im Dezember wird Big Time Rush in New York und Chicago auftreten – und die Fans sind total aus dem Häuschen.

"Die allerbeste Band ist zurück" und: "Wir haben euch vermisst!", lauten nur zwei der unzähligen wohl ziemlich aufgeregten Kommentare unter dem Promo-Video. In dem Clip sind nicht nur die Sänger zu sehen, sondern auch die Kids des Mitglieds Carlos. Denn der 31-Jährige war in der Zwischenzeit nicht untätig – er ist mittlerweile dreifacher Vater.

Anzeige

Getty Images Big Time Rush, Boyband

Anzeige

Getty Images Big Time Rush, Boyband

Anzeige

Getty Images Carlos PenaVega, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de