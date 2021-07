Melanie Müller (33) hat sich über die Jahre ganz schön verändert! Die Ballermann-Sängerin macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich für ihre Schönheit schon mehrfach unters Messer gelegt hat. Erst Ende des vergangenen Jahres hatte sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin von 2013 einem regelrechten OP-Marathon unterzogen. Jetzt präsentierte die TV-Darstellerin erstmals ein Vergleichsfoto, das sie vor und nach ihren Schönheitsoperationen zeigt.

Am Dienstag veröffentlichte die zweifache Mama ein Vorher-Nachher-Bild in ihrer Instagram-Story, auf dem deutlich zu erkennen ist, wie stark sich das Aussehen der 33-Jährigen seit ihrem ersten Beauty-Eingriff verändert hat. Offenbar ist Melanie mit ihrem umfassenden Make-over jedoch vollends zufrieden, denn zu der Collage schrieb sie: "Ich liebe es. Wacher Blick und super definierte Konturen".

Das sehen einige Fans der TV-Persönlichkeit offenbar anders. Unter dem neusten Post der gebürtigen Oschatzerin äußerten einige User Kritik an den starken optischen Veränderungen der Ehefrau von Mike Blümer. "Früher so hübsch und jetzt?!?…schade um das schöne Gesicht" oder "Du siehst erschreckend aus" lauteten nur einige Kommentare von Melanies Followern. Doch auch positive Nachrichten finden sich unter dem Foto. "So schön ihr zwei", schrieb beispielsweise ein Supporter.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Mai 2021

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und Miss Chantal im Juli 2021

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihren beiden Kindern im Juni 2021

