Ist Melanie Müllers (32) Beauty-OP-Planung jetzt abgeschlossen? Die Ballermann-Sängerin hatte sich rund ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes einem regelrechten Mama-Makeover unterzogen: Die einstige Dschungelcamp-Bewohnerin hatte sich nicht nur ihre Kaiserschnittnarbe entfernen lassen, sondern sich in diesem Zuge auch die Augenlider straffen und Fett absaugen lassen. Doch plant Melanie nach diesem OP-Marathon noch weitere Beauty-Eingriffe? Promiflash hat bei dem Reality-TV-Star nachgefragt...

"Momentan bin ich ganz zufrieden", betonte Melanie im Promiflash-Interview und ließ verlauten, dass sie nach ihrem Besuch beim Schönheitsdoc keine weiteren OP-Wünsche habe. "Ich habe keine weiteren Baustellen an meinem Körper", merkte die "Gib mir ein M"-Interpretin an. In der Vergangenheit hatte sich die Zweifach-Mama bereits die Nase richten und die Brüste vergrößern lassen.

Doch so ganz abgeschlossen ist die Beauty-Planung dann offenbar doch noch nicht – Melanie ist auch in Zukunft nicht ganz davon abgeneigt, in Form von kleineren Eingriffen nachhelfen zu lassen. "Vielleicht noch ein bisschen Botox, wenn wieder alles verheilt ist – und dann ist alles gut", meinte die hübsche Blondine.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im September 2020

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im August 2020

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

