Pietro Lombardi (29) meldet sich nach langer Funkstille bei seinen Fans! Anfang Juli hatte der beliebte Musiker seiner Community verkündet, sich eine Pause zu nehmen: Nach elf Jahren in der Öffentlichkeit brauche der einstige DSDS-Gewinner einfach eine Auszeit. Seine Bewunderer zeigten sich anschließend um ihr Idol besorgt – doch Pietro stellte nun in einem Update klar: Ihm geht es gut!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der "Cinderella"-Interpret am Samstag ein längeres Statement. Darin deutete er an, sich derzeit nur mit den Menschen zu umgeben, die ihm innere Ruhe verschaffen. Pietro schilderte weiter: "Ich weiß, viele machen sich Sorgen. Das bedeutet mir so viel, dass ich euch eben nicht egal bin. Team Lombi, mir geht es echt gut gerade!" Er habe inzwischen wieder zu sich finden können, was ihm sehr guttue.

Pietro verriet zudem, was aktuell so bei ihm ansteht. Nach einem Besuch in Wien freut er sich jetzt auf eine gemeinsame Reise mit seinem Sohn Alessio (6): "Es gibt einen kleinen Papa-Sohn-Urlaub!" Abschließend erklärte der Wahlkölner seinen Fans, sie alle sehr zu lieben.

Getty Images Pietro Lombardi im Mai 2011

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juni 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

