Pietro Lombardi (29) braucht eine Auszeit! Eigentlich kennen seine Fans den Musiker als lustige Frohnatur, die sich besonders viel Zeit dafür nimmt, die Community mit durch den Alltag zu nehmen. Neben seinen Musikprojekten teilt der DSDS-Star nahezu alles auf Social Media und erfreut seine Follower mit privaten Postings und ehrlichen Fragerunden. Doch damit soll jetzt auf unbestimmte Zeit Schluss sein: Pietro verkündet, dass er sich aus dem Internet zurückzieht.

"Team Lombardi, aktuell brauche ich Zeit für mich und möchte mich neu aufstellen", schreibt der 29-Jährige auf Instagram. In einem langen, ziemlich emotionalen Statement teilt er seinen Fans mit, dass es ihm zurzeit nicht besonders gut geht. "Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist. Aktuell fehlen mir die Kraft und Energie", erklärt er weiter. Dem Musiker sei es oft nicht möglich, seine geplanten Projekte durchzuziehen. "Egal, ob meine Musik, meine Diät oder andere Projekte – so bin ich normal nicht", beteuert er.

Warum genau Pie derzeit in einem Tief steckt und sich nicht daraus retten kann, verrät er nicht. Allerdings betont er zumindest, dass sein Social-Media-Aus nicht das endgültige Karriere-Aus bedeutet. "Ich würde mich freuen, viele von euch bei den Shows zu sehen. Danke für eure Liebe", beendet er das Posting. Musikalisch wird es in Zukunft also weiterhin Updates von dem Kölner geben.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

