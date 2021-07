Herbert Köfer hat ein stolzes Alter erreicht. Den Schauspieler sahen Fans in seiner über 80 Jahre lange Karriere in über 300 Film- und Fernsehproduktionen. Die schauspielerische Laufbahn begann für den gebürtigen Berliner am Theater. In den 1950er-Jahren moderierte er außerdem erstmals die "Aktuelle Kamera" – eine Nachrichtensendung, die in der DDR ausgestrahlt wurde. Jetzt ist Köfer im Alter von 100 Jahren verstorben!

Das bestätigte seine Frau Heike Köfer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Bis zuletzt stand Köfer noch als Schauspieler auf der Bühne. Damit galt er laut einem Eintrag von Guinness World Records als der älteste lebende aktiver Schauspieler Deutschlands. Der 100-Jährige hinterlässt nach seinem Tod seine Lebensgefährtin Heike sowie drei leibliche Kinder und eine Pflegetochter.

Köfer wurde vor allem in der DDR zum Fernsehstar und war von der TV-Leinwand gar nicht mehr wegzudenken. Nach dem Mauerfall übernahm er vermehrt Gastrollen wie zum Beispiel bei "SOKO Wismar" oder SOKO Leipzig" sowie in der ARD-Arztserie In aller Freundschaft.

Anzeige

ActionPress Herbert Köfer, Schauspieler

Anzeige

ActionPress Günter Schubert, Herbert Köfer, Marina Krogull, Dietmar Schönherr und Nikolaus Gröbe

Anzeige

ActionPress Herbert Köfer beim B.Z.-Kulturpreis, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de