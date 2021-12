Die Trauer um Herbert Köfer wiegt schwer. Im vergangenen Juli war der "Aktuelle Kamera"-Moderator im stolzen Alter von 100 Jahren verstorben. Zu seinen Lebzeiten hatte der Schauspieler in mehr als 300 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Zurück ließ er seine Frau Heike, die er im Jahr 2000 heiratete, sowie drei leibliche Kinder und eine Pflegetochter. Jetzt sprach Herberts Witwe über die letzten Monate ihres geliebten Ehemannes.

In einem Interview mit Superillu äußerte sich Heike nun zu dem traurigen Abschied von ihrem Mann. Die letzten drei Monate seines Lebens habe der "Familie Neumann"-Darsteller wegen einer Sepsis im Krankenhaus verbringen müssen. "Wir hatten die Hoffnung, dass er wieder nach Hause kommen kann. [...] Doch jedes Mal kam das Fieber zurück – und er musste dortbleiben", erinnerte sich Heike an die schwere Zeit zurück. Das dauernde Auf und Ab seines Gesundheitszustands habe Herbert am Ende jegliche Kraft geraubt.

Zudem berichtete die Witwe, dass die Zeit seit dem Ableben ihres Partners alles andere als leicht für sie gewesen sei. "Ich vermisse Herbert jeden Tag", hielt sie fest. Doch seit einigen Wochen hat die Sängerin aufgrund ihrer drei Monate alten Deutschen Dogge Carlos, die all ihre Aufmerksamkeit fordert, wieder etwas Lebensfreude zurückgewonnen. "Ich habe das Gefühl, als hätte Herbert mir diesen Glücksbringer von oben geschickt", erzählte Heike emotional.

SPERR Heike und Herbert Köfer im Jahr 2002

Frederic Kern / Future Image Heike Köfer mit ihrem Mann Herbert Köfer im November 2019

United Archives GmbH Herbert Köfer und seine Frau Heike im Oktober 2016

