TV-Größe Alfred Biolek (✝87) starb am Freitagmorgen in seiner Wohnung in Köln. Im hohen Alter ist der legendäre Moderator und Entertainer friedlich eingeschlafen. Damit muss sich Deutschland von einem seiner bekanntesten TV-Gesichter verabschieden. Doch nur wenige Monate vor seinem Tod hatte der einstige Talkmaster selbst noch einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften gehabt: Sein Adoptivsohn Keith Biolek-Austin ist im April gestorben.

Den Trauerfall hatte Biolek selbst noch vor drei Monaten gegenüber Bild bestätigt. Am 23. April ist Keith im Alter von 58 Jahren gestorben. Bis zuletzt wohnte er um US-Bundesstaat New Jersey. Zu einem letzten Treffen zwischen ihm und seinem Adoptivvater kam es im Dezember. "Wir hatten eine sehr enge Verbindung, bis Keith zurück nach Amerika gezogen ist. Trotz allem Abstand sind wir tief gerührt", hatte der Fernsehmoderator kurz nach dem Verlust geäußert.

Biolek hatte noch einen weiteren Adoptivsohn, Scott. Dieser war bis zum Tod des Unterhaltungskünstlers an dessen Seite und verkündete heute auch die traurigen Neuigkeiten. Seitdem die TV-Legende im Jahr 2010 auf einer Wendeltreppe gestürzt war, hatte sich Scott vermehrt um seinen Adoptivvater gekümmert und ihn oftmals in der Öffentlichkeit begleitet.

Anzeige

Getty Images Alfred Biolek im Juli 2016

Anzeige

Getty Images Alfred Biolek, TV-Star

Anzeige

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Alfred Biolek und sein Adotivsohn Scott Biolek-Ritchie im MAKK in Köln, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de