Danni Büchner (43) und Ennesto Monté (46) haben sich in den vergangenen Monaten nicht nur einmal getrennt. Seit einer ganzen Weile führen die Mallorca-Auswanderin und der Realitystar eine On-Off-Beziehung. Nachdem sie Anfang Juli nach wenigen Tagen des Liebesglücks erneut die Trennung bekannt gegeben haben, stehen sie nun wieder bei Off – dieses Mal angeblich endgültig. Wenn es nach Ennestos Ex und Dannis guter Freundin Anastasiya Avilova (32) geht, kann das nächste Liebes-Comeback gerne ausbleiben. Sie hofft, dass das Ex-Paar ein für alle Mal getrennte Wege geht.

Bei der Dr.Sindsen-Fashionshow sprach die 32-Jährige mit Promiflash über die unstete Beziehung. "Bei Ennesto und Danni – das ist schwer zu sagen. Danni vertraut mir sehr und ich rechne da immer mit dem Schlimmsten", erzählte sie. Zwar wünscht sich die gebürtige Ukrainerin jedes Mal, dass die beiden ein Paar werden und ihre Freundin endlich das Glück finde, doch diese Hoffnung hat Anastasiya inzwischen aufgegeben. "Danni, verzeih es mir: Ich wünsche mir wirklich, dass die beiden nie wieder zusammenkommen", stellte sie schließlich klar. Die 43-Jährige habe schlicht etwas Besseres verdient. "Danni hat sich etwas Festes gewünscht und alles gegeben, aber ich denke, der Ennesto ist – auch mit über 40 – nicht bereit für so eine erfolgreiche Frau wie Danni", teilte die einstige Temptation Island-Verführerin ihren Eindruck.

Derzeit sieht es auch ganz so aus, als würden sich Danni und Ennesto einander nicht wieder annähern. Zuletzt hatte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sogar bewiesen, dass sie ihren Verflossenen auf Instagram blockiert hat. Ein Liebes-Comeback ist derzeit also wohl eher ausgeschlossen.

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner am Strand

Instagram / dannibuechner Anastasiya Avilova und Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Juli 2021

