Kris Jenner (65) widmet ihrer Mutter ganz besondere Zeilen! Die Brünette und ihre berühmte Familie wurden durch ihre Reality-TV-Serie Keeping up with the Kardashians weltweit berühmt. Neben ihren bekannten Töchtern Kim Kardashian (40), Kylie Jenner (23) und Co. trat auch Kris' Mutter Mary Jo Shannon diverse Male in dem Format auf. Nun ist die ältere Dame 87 Jahre alt geworden – zu diesem besonderen Anlass widmete Tochter Kris ihr einen liebevollen Post!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kris eine Reihe Aufnahmen, die sie mit ihrer Mama zeigen – dazu schrieb sie einen berührenden Text. "Du warst immer meine größte Inspiration und diejenige, zu der ich wegen allem kommen kann. Ohne deine Liebe, Unterstützung und Führung wäre ich nicht die Frau oder Mutter, die ich heute bin", schwärmte die 65-Jährige. Weiterhin dankte die Unternehmerin ihrer Mutter dafür, dass sie der Fels für die gesamte Familie sei. "Du bist die beste Mutter, Großmutter, Freundin und Mentorin", meinte Kris weiterhin.

Aber auch von anderen Familienmitgliedern gab es süße Geburtstagsgrüße. Auch Enkelin Kim richtete große Worte an ihre Oma: "Du bist die Frau, die mich meine Arbeitsmoral gelehrt hat und mir so viel über das Leben, die Liebe und Beziehungen beigebracht hat."

Die Kardashian-Jenner-Frauen, 2021

Kris Jenner, MJ, Kim Kardashian und deren Kinder

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

