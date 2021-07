Was geschah nach dem Finale von Princess Charming? Wochenlang hatten 20 Single-Ladys um das Herz von Irina Schlauch gekämpft. In der letzten Runde buhlten schließlich nur noch Elsa und Lou um die Gunst der schönen Anwältin. Durchsetzen konnte sich am Ende Letztere – auch wenn aus den beiden abseits der Kameras doch kein Paar wurde. Das filmreife Drama soll nach dem Ende der Show sogar noch weitergegangen sein. Kamen sich die beiden Finalistinnen etwa näher?

In der großen Wiedersehensfolge auf TVNow fühlte Moderatorin Lola Weippert (25) Elsa und Lou auf den Zahn und erkundigte sich nach dem Verhältnis der beiden. Tatsächlich haben sich die Siegerin und die Sportmanagement-Studentin nach den Dreharbeiten getroffen. "Wir haben zusammen Geburtstag gefeiert", erzählte Elsa. Danach sei der Kontakt jedoch eingeschlafen. "Irgendwie verläuft sich dann doch jeder so in seinem Leben und in seinem Alltag", versuchte die 22-Jährige zu erklären. Als Lola dann jedoch preisgab, dass ihr zu Ohren gekommen sei, dass auf besagter Geburtstagsfeier sehr wohl etwas passiert und es sogar Küsse gegeben hätte, herrschte eisernes Schweigen. "Ich will mich dazu nicht äußern", stellte die Zweitplatzierte klar. Dieser Haltung schloss sich Lou direkt an.

Zu den Gerüchten, dass ihre beiden Finalistinnen miteinander angebandelt haben sollen, hielt sich Irina selbst ebenfalls bedeckt. "Das ist eine Sache, die zwischen den beiden zu klären ist. Da will ich mich emotional nicht dazu äußern", erklärte die Kölnerin. Abschließend räumte sie jedoch ein: "Vom Gefühl ist das komisch, aber nur unter dem Gesichtspunkt, dass das die beiden Finalistinnen waren."

