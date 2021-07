Hat sich Schwesta Ewas (37) Aufenthalt im Gefängnis negativ auf die Entwicklung ihrer Tochter Aaliyah ausgewirkt? Das kleine Mädchen hat definitiv keine Kindheit wie im Bilderbuch: Als sie gerade mal ein Jahr alt war, trat ihre Mama eine Haftstrafe an. Während Ewa und ihr Mädchen anfangs voneinander getrennt waren, durfte die Rapperin ihren Nachwuchs gegen Ende der Haftstrafe in einer Mutter-Kind-Einrichtung bei sich haben. Doch hat Aaliyah durch all diese Umstände im Vergleich zu anderen Kindern nun womöglich ein paar Defizite?

"Sie ist überhaupt nicht hinterher, sie ist sogar voraus", stellte Ewa im Interview mit Promiflash klar. Trotz der Tatsache, dass die kleine Maus als Frühchen zur Welt kam und sogar einen Monat auf der Intensivstation lag, habe sie sich seitdem prächtig entwickelt. "Sie ist mit sechs Monaten schon aufgestanden! Sie ist ein schlaues Mädchen", schwärmte die 37-Jährige von ihrer Prinzessin. Ewa wünsche sich nichts sehnlicher, als dass ihre Aaliyah tapfer ihre Schullaufbahn meistere und anschließend den richtigen Weg einschlage.

"Genau dadurch, dass ich doch so ehrlich bin und ihr alles erkläre, hoffe ich, dass sie von ganz alleine sieht, wie falsch manche Sachen sind", verriet Ewa. In den Augen der gebürtigen Polin gebe es auch zwischen Berufen im Rampenlicht oder dem Rotlichtmilieu keine allzu großen Differenzen: "Egal, ob Musik- oder Schauspielszene – da ist nicht viel Unterschied zum Puff. Da f*ckt auch jeder jeden!", erklärte sie. Ewa hoffe, dass ihr Mädchen eines Tages ihren ganz eigenen Weg geht.

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa mit Tochter Aaliyah, August 2020

