Der Aufenthalt hinter Gittern hat sich nicht nur auf Schwesta Ewa (37) emotional ausgewirkt! Im vergangenen Jahr trat die Rapperin ihre Haftstrafe im vorerst geschlossenen Vollzug an. Den letzten Teil ihrer Knastzeit durfte die Musikerin dann allerdings gemeinsam mit ihrer Tochter Aaliyah in einer Mutter-Kind-Einrichtung verbringen. Nicht nur für Ewa war das Leben im Gefängnis prägend – auch ihr Nachwuchs veränderte sich dadurch!

Schüchtern und zurückhaltend trifft auf Ewas Tochter Aaliyah eher nicht zu – im Gegenteil: Laut ihrer Mama sei das Mädchen sogar "eine kleine Draufgängerin". Eine Sache kann die kleine Maus dann aber doch mal aus der Bahn werfen: fremde Männer! "Weil wir im Frauenknast waren und da auch keine Männer gearbeitet haben, hat sie mit Männern ein Problem", verriet Ewa gegenüber Promiflash. Auch wenn die 37-Jährige diese Einstellung in erster Linie gar nicht mal so schlecht finde, wünsche sie sich, dass ihre Aaliyah diese Angst irgendwann wieder ablegen kann.

Doch wie äußert sich diese Furcht bei der inzwischen Zweijährigen? "Wenn sie einen Mann das erste Mal sieht, dann ist sie noch sehr distanziert", verriet Ewa. Dann möchte Aaliyah am liebsten auf den Arm ihrer Mutter genommen werden – was nicht so oft vorkomme. "Sie ist kein Kind, was sonst so sehr zu mir möchte, aber in solchen Momenten dann schon – und das freut mich dann natürlich", erzählte die gebürtige Polin.

Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa mit Tochter Aaliya

Anzeige

Instagram / schwestaewa Schwesta Ewa und ihre Tochter Aaliyah

Anzeige

Instagram / schwestaewa Rapperin Schwesta Ewa und ihre Tochter Aaliyah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de