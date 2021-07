Viele deutsche Athleten können bei den Olympischen Sommerspielen nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen überzeugen – sie sind auch richtige Augenweiden. So gilt Alica Schmidt beispielsweise sogar als heißeste Leichtathletin der Welt. Die 22-Jährige wurde sogar schon für den Playboy angefragt, lehnte aber ab. Doch nicht nur Alica bringt die Olympia-Fans so richtigmächtig ins Schwitzen: Auch diese Sportler sind richtige Hotties!

Die Männer

Zu den fünf wohl heißesten der insgesamt 257 Sportler des deutschen Teams gehört Karl Schulze (33). Der gebürtige Dresdner arbeitet eigentlich bei der Bundespolizei – in Tokio kämpft er aber um die Goldmedaille im Rudern. Ein weiterer Frauenschwarm ist Max Appel (25). Auch er tritt im Rudern an. Zu haben sind die beiden aber nicht mehr: Auf Instagram und Co. posten sie regelmäßig Bilder von ihren Partnerinnen. Darüber hinaus können aber auch der Schwimmer Jacob Heidtmann (26) und der Leichtathlet Julian Reus die Ladys beeindrucken. Der Fußballer Marco Richter ist in den Augen vieler Zuschauer ebenfalls ein richtiger Schnuckel.

Die Frauen

Unter den 173 Frauen der deutschen Aufstellung zählt neben Alica Schmidt auch die Fechterin Leonie Ebert (21) zu den Obergranaten. Anders als bei ihrem Sport bekommen ihre Fans sie im Netz weniger im Ganzkörperanzug, sondern eher in Crop-Top, Shorts oder Bikini zu Gesicht. Noch etwas aktiver auf Social Media ist die Leichtathletin Gesa Felicitas Krause. Ihr folgen auf Instagram derzeit 129.000 Menschen. Die Kunstturnerin Elisabeth Seitz (27) und die Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer (26) begeistern ihre Follower im Netz dagegen kaum mit privaten Einblicken, dafür aber mit Trainingsaufnahmen, auf denen sie ihren Body sexy in Szene setzen.

Instagram / alicasmd Alica Schmidt, Sportlerin

ActionPress Karl Schulze, Sportler

Instagram / max_appel_ Max Appel, Ruderer

Instagram / jacoboskar Jacob Heidtmann im Juni 2021

ActionPress Julian Reus im Mai 2021

Instagram / marcorichter23 Marco Richter, Fußballer

Getty Images Leonie Ebert, Sportlerin

Getty Images Gesa Felicitas Krause im Dezember 2019 in Baden-Baden

Getty Images Elisabeth Seitz, Turnerin

Instagram / lisa_marie_schweizer Lisa Marie Schweizer im Juli 2020

